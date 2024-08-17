TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçse de acısını ve hüznünü yüreklerimizde hala hissediyoruz. Bu felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza etsin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.