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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılacak.

(Nevşehir/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

(Muğla/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılacak.

(Malatya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partisinin Edirne İl Başkanlığını ve Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek.

(Edirne/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Saray-Kırklareli Yolu şantiyesinde incelemelerde ve açıklamada bulunacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Kırklareli İlçe Başkanları ve AK Parti Kırklareli İl Danışma Meclisi ile toplantı yapacak.

(Kırklareli/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Bolu'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/19.15/Adana/İzmir/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 2. haftası Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü ve Manisa FK-Sakaryaspor maçlarıyla sürecek.

(Ankara/17.00/Erzurum/19.15/Manisa/21.45) (Fotoğraflı)

3- Voleybol 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Sofya/18.30)



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