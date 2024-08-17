Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılacak.
(Nevşehir/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'na iştirak edecek.
(Muğla/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılacak.
(Malatya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partisinin Edirne İl Başkanlığını ve Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek.
(Edirne/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Saray-Kırklareli Yolu şantiyesinde incelemelerde ve açıklamada bulunacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Kırklareli İlçe Başkanları ve AK Parti Kırklareli İl Danışma Meclisi ile toplantı yapacak.
(Kırklareli/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Bolu'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/19.15/Adana/İzmir/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 2. haftası Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü ve Manisa FK-Sakaryaspor maçlarıyla sürecek.
(Ankara/17.00/Erzurum/19.15/Manisa/21.45) (Fotoğraflı)
3- Voleybol 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
(Sofya/18.30)
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