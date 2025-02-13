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Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Radyo Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Aynur Ekiz  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Radyo Günü'nü kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Radyo camiamızın ve dinleyicilerinin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo çalışanlarına üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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