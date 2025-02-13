TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Radyo Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Radyo camiamızın ve dinleyicilerinin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo çalışanlarına üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Radyo camiamızın ve dinleyicilerinin 13 Şubat #DünyaRadyoGünü’nü tebrik ediyor, tüm radyo çalışanlarına üstün başarılar diliyorum. 📻🎙️ pic.twitter.com/zkmvxhfrbD— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) February 13, 2025