Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günün her saatinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızı tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, radyo camiası ve radyo çalışanlarının Dünya Radyo Günü'nü kutladı.
Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat #DünyaRadyoGünü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/ohdsUkMhf2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan paylaşımında, Çamlıca Kulesi'nin yer aldığı bir görsele de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.