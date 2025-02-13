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Karla kaplı Suuçtu Şelalesi'nin çevresi dronla görüntülendi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu ortaya çıkan, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktası olan Suuçtu Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

Fatih Çapkın, Semih Şahin  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Karla kaplı Suuçtu Şelalesi'nin çevresi dronla görüntülendi Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşan şelale, ilçe merkezine 22, Bursa'ya 125 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Granit metamorfik kayalar üzerinden 38 metre yükseklikten akan şelale, çevresindeki güzelliklerle beraber sesi ve görüntüsüyle misafirlerine manzaralar sunuyor.

Kar örtüsünün arasından süzülen Suuçtu Şelalesi ve çevresi dronla görüntülendi.

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