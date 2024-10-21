Dolar
34.25
Euro
37.09
Altın
2,723.64
ETH/USDT
2,680.10
BTC/USDT
67,600.00
BIST 100
8,654.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsünden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı kabul etti. - VTR-
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın Valiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Aydın'da Valiliği ziyaret etti.

Ferdi Uzun  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın Valiliğini ziyaret etti

Aydın

Kurtulmuş'u, Vali Yakup Canbolat ile yöresel kıyafet giyen minik öğrenciler karşıladı.

Öğrenciler, Numan Kurtulmuş'a çiçek takdim etti.

Daha sonra polis mangasını selamlayan Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen de eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'yı kabul etti
15 Temmuz şehidinin babasından FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, "O sahtekarın tekiydi" açıklaması
Artvin'de bir köyde heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye edildi
Gazi hakimden "Elebaşı Gülen'in yargılanmasını, bizim hapishanelerde ölmesini isterdim" açıklaması

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın Valiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın Valiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsterdik ki FETÖ elebaşı yaptıklarının hesabını versin, ömür boyu hapislerde çürüsün

Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle ziyarete kapatıldı

İngiltere'den Çin'e, Rus askeri sanayisini desteklememesi çağrısı

İngiltere'den Çin'e, Rus askeri sanayisini desteklememesi çağrısı
Almanya Başbakanı Scholz, İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Scholz, İstanbul'a geldi
Liseli Frida'lar "Frida'nın Günlükleri" sergisini ziyaret etti

Liseli Frida'lar "Frida'nın Günlükleri" sergisini ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet