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Tarım ve Orman Bakanlığından kuş gribi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'da yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi tespit edilen hayvanlardan elde edilen yumurtaların imha edildiğini belirterek "Salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Tarım ve Orman Bakanlığından kuş gribi açıklaması

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl 158, bu yıl ise 74 ülkede kuş gribi vakasına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 3 ana kuş göç yolu üzerinde bulunması ve göç esnasında muhtelif sürelerde yabani kuşlara geçici ev sahipliği yapması nedeniyle Avrupa'da ortaya çıkan vakaların ülkeye taşınması riskinin oluştuğu belirtildi.

"Yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir"

Konya'nın Meram ilçesinde 31 Ekim'de yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğuna ilişkin bilgi alınması üzerine, İl Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin derhal işletmeye intikal ettiği ve bölgeyi karantinaya aldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşletmeden alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğümüz uzman ekiplerince analize alınmış ve yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edilmiştir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü prensipleri çerçevesinde, hastalık çıkan yumurta üretimi yapan işletme merkez alınarak, yarı çapı 10 kilometre olan koruma ve gözetim bölgesi belirlenmiş, söz konusu bölgede yer alan işletmelerde gerekli biyogüvenlik tedbirleri alınmıştır. İlk ölüm vakasından itibaren canlı hayvan, yumurta, viyol (yumurta kabı) ve bulaşma riski olan her türlü madde ve malzemenin bölgeden çıkışı durdurulmuş, tespiti yapılan veya bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır. Hastalığın yayılmasını önlemek adına her türlü tedbir alınmıştır. Konya'da tespit edilen hastalık, münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir. Enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir. Tüketime sunulmuş olan kanatlı hayvan ürünlerinde insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun olmadığını temin eder, halkımızca güvenle tüketilebileceğini kamuoyuna saygıyla sunarız."

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Tarım ve Orman Bakanlığından kuş gribi açıklaması
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