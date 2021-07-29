Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma yapılıyor
Antalya
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli. "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Bakan Pakdemirli, "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı." dedi.
"Hasar tespit çalışmaları başladı"
Manavgat'taki yangınla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.
Kurum, "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda." açıklamasını yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor." diye konuştu.
Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.