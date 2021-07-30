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Gündem

21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur,Yusuf Soykan Bal   | 30.07.2021
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Ankara

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiği yer aldı.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Soma yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bölgede 14 arazözle soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Soma ilçesindeki Darkale Mahallesi yakınlarında dün gece 21.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın kısa sürede yayılmıştı.

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