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Tarihi Orient Express treni İstanbul'a ulaştı

26 Ağustos’ta Paris’ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni İstanbul Bakırköy Garı'na ulaştı.

Mehmet Kadir Kılınç   | 31.08.2022
Tarihi Orient Express treni İstanbul'a ulaştı

Istanbul

1998’den itibaren her yıl eylül ayında İstanbul’a gelen ancak salgın nedeniyle seferlerine ara veren tarihi Venice Simplon Orient Express İstanbul’a vardı. Tren için Bakırköy Garı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Venice Simplon Orient Express Genel Müdürü Pascal Deyrolle, Venice Simplon Orient Express olarak tekrar İstanbul'da oldukları için çok memnun olduklarını, salgın nedeniyle bir süredir gelemediklerini ancak her zaman İstanbul’a gelme konusunda heyecanlı olduklarını söyledi.

Tren yolcularından Xavier Ferrer de yolculuğun çok güzel ve heyecanlı olduğunu, bu yolculuğu herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna üzerinden İstanbul'a varan tren, 2 Eylül’de Türkiye’den çıkış yaparak Bükreş, Sinai, Budapeşte ve Viyana üzerinden Paris’e ulaşacak. Venice Simplon Orient Express treni 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu olmak üzere toplam 15 vagondan oluşuyor. Yolculukta 85 kişi seyahat etti.

Agatha Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara ilham kaynağı olmuş Orient Express treninin, 1883 yılında doğduğu ve ilk seyahatinin çıkış yerinin Strasbourg Garı, varış ülkesinin ise Romanya olduğu belirtildi.

İtalya’yı İsviçre’ye bağlayan Simplon tüneli inşasının bitiminde güzergahı ve adı değişen Venice Simplon Orient Express treni, Paris’ten çıkıp, Venedik ve Trieste üzerinden İstanbul’a ulaşıyor.

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