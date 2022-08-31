Balıkçılar av için mavi sulara açıldı
Yarın başlayacak avlanma sezonu öncesinde Çanakkale ve İzmir'de balıkçılar mavi sulara açıldı.
Canakkale,Izmir
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, av yasağının bu gece yarısı itibarıyla sona erecek olmasından dolayı balıkçıların denize açılıp ağlarını mavi sulara bırakacağını söyledi.
Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022-2023 av sezonu için düzenlenen törene katıldı.
Burada konuşan Bülent Turan, Çanakkale’nin özel bir kent olmasının yanında aynı zamanda balıkçılık kenti olduğunu belirtti.
Bugün balıkçılar için düzenlenen törende bir araya geldiklerini ifade eden Turan, "Av yasaklarımız bu akşam itibarıyla bitiyor. Besmeleyi çekerek denize açılıyoruz. Çanakkale’miz 671 kilometre sahil uzunluğuyla Türkiye’nin ikinci uzun sahili olan güzel bir ilimiz. Avcılık çeşitliliği bakımından çok örnek bir ilimiz. Birçok deniz ürününün içinde barındırıldığı özel bir ilimiz. Çanakkale’mizde 12 bin balıkçımız var. Ortalama olarak balıkçılarımızın yarısı fiili olarak bu işi yapıyor. 835 adet balıkçı teknemiz var, 23 barınağımız var. 9 tane ihracat yapan 14 tane su ürünleri işletme tesisimiz var. 6 adet midye üretim tesisimiz var. Balıkta da iddialı olan bir ilimiz var. Karabiga karidesimiz var. Tescili yapılan çok özel bir karides, ekonomik değeri çok daha fazla diğerlerine göre. Bu bölgede balıkçılığın artması için yoğun mesaimiz var. Bu sene Çanakkale’mizin göletlerine 1,5 milyon kadar tatlı su balığı bıraktık. Hem denizlerimizde hem de tatlı sularımızda balıkçılığın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Çanakkale Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erhan Çiftçi ise 4,5 aydan bu yana istirahatte olduklarını, tekne ve ağlarının bakımlarını yaptıkları belirterek, “İnşallah hayırlısıyla iyi bir av sezonu bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber de şöyle konuştu:
"Bu gece yarısından itibaren inşallah ilk ağlarımızı denize atacağız. Bu yıl denizlerimizde muazzam bir balık var. Çok heyecanlıyız. İki yıldır müsilaj nedeniyle sezonlar sıkıntılı geçmişti ancak bu yıl denizlerimiz çok iyi görünüyor. Hep birlikte inşallah vatandaşlara daha ucuza balık yedirmeye çalışacağız."
Dua edilmesinin ardından denize açılan balıkçılar, av alanlarına giderek yasağın sona ereceği saati beklemeye başladı.
Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İzmir'de halat çözen balıkçılar av için mavi sulara açıldı
Yarın başlayacak avlanma sezonu öncesinde Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda uğurlama töreni düzenledi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, törende, ecdadın kanıyla, canıyla suladığı bu vatanın çok kıymetli olduğunu, bu toprakları vatan kılanların her türlü nimetiyle istifade edilmesini sağladığını ifade etti.
Deniz, toprak, orman gibi nimetlerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerektiğini belirten Köşger, "Eğer imkanları en iyi şekilde değerlendiremiyorsak o zaman zengin toprakların fakir bekçileri olmaya devam ederiz. Balıkçıların yürüteceği faaliyet, balıkçılığın gelişmesi ve ülke geleceği açısından önem arz ediyor. Bu anlamda devletimiz, hükümetimiz balıkçılığı da her türlü destekliyor." dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da İzmir'in 629 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu vurgulayarak, şehrin, balıkçılık açısından da önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.
Daha önce şehirde bir tane bile balıkçı barınağı olmadığını ifade eden Kaya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesi yapmayı vadettiği 35 proje arasında barınakların da bulunduğunu, bu tarihten itibaren İzmir'in balıkçı barınaklarını kazanmaya başladığını söyledi.
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye Güzelbahçe'deki barınağa desteği nedeniyle teşekkür eden Kaya, "Ama aynı yaklaşımı Seferihisar'da göremedik. İnşallah Seferihisar Akarca'da da balıkçı barınağı yapma inadımızı sürdürüyoruz." dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise denizlerin korunmasının önemini vurgulayarak, koruma ve kaçak avcılıkla mücadele sayesinde denizlerin daha cömert olacağını dile getirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy birer konuşma yaparak av sezonunun bereketli olmasını diledi.
Konuşmaların ardından dua edildi, denize bereket için çiçek bırakıldı.
Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndaki 36 tekne, hazırlıklarının ardından siren çalarak mavi sulara açılmak üzere halat çözdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.