Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında İskenderun'a 12 bin ton mısır taşıyan Barbados bayraklı "Fulmar S" adlı gemi ile Tekirdağ'a 3 bin ton ayçiçeği tohumu taşıyan Marşal Adaları bayraklı "Thoe" adlı geminin Çernomorsk'tan hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca bugün bir geminin tahıl almak üzere Ukrayna'ya hareket edeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.