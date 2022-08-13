Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na iştirak edecek.
(Çorum/16.00/Nevşehir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na ve restorasyonu tamamlanan "Paşabahçe" vapurunun hizmete alınma törenine katılacak.
(İstanbul/10.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde ve Belekcehan beldesinde toplu açılış törenlerine katılacak, Akdağmadeni Belediyesini ziyaret edecek.
(Yozgat/11.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya gelecek, Millet Bahçesi'nde aşure dağıtacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı kapsamında Kadıncık Ana Evi Programı’na katılacak.
(Nevşehir/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da düzenlenen Al Sharq Uluslararası Gençlik Konferansı’nda konuşacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.
(Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasına Yukatel Kayserispor-İstanbulspor, Galatasaray-Bitexen Giresunspor ve Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/19.15/İstanbul/Adana/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK-Boluspor, Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği-Altınordu ve Eyüpspor-Altaş Denizlispor maçları yapılacak.
(Manisa/17.00/Rize/19.15/Ankara/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.