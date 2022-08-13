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Gündem

Kocaeli'de 107 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de 107 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Esin Işık   | 13.08.2022
Kocaeli'de 107 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda 107 kilogram skunk ele geçirildiğini ve olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve narkotik ekiplerine teşekkür etti.

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Kocaeli'de 107 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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