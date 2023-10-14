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Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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