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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli siviller için Türkiye'den gıda kolileri ve tıbbi malzeme bölgeye sevk edildi

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ve Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na inen üç uçakla 5 bin battaniye, 2 bin 600 gıda kolisi ve 34 bin 950 kilogram tıbbi malzemenin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Yusuf Soykan Bal  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Gazzeli siviller için Türkiye'den gıda kolileri ve tıbbi malzeme bölgeye sevk edildi Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üç uçağın, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığına ait 3 A-400M kargo uçağıyla bölgeye AFAD'dan 4, Türk Kızılay'dan da 3 personelin gönderildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, 5 bin battaniye, 2 bin 600 gıda kolisi ve 34 bin 950 kilogram tıbbi malzemenin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

14.10.2023

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak, Mısır Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, sadece ülkemizde değil, sınırlarımız ötesinde de insanlığın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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