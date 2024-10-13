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Sultanbeyli Belediyesi 6 ayda 25 projeyi hayata geçirdi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 6 ayda hayata geçirdikleri 25 projeyi tanıttı.

Hamdi Dindirek  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Sultanbeyli Belediyesi 6 ayda 25 projeyi hayata geçirdi

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ali Tombaş, göreve geldiği ilk günden itibaren hem saha çalışmalarına hem de projelere kesintisiz devam ettiklerini, eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, gençlere yönelik projelerden sosyal yaşam alanlarına kadar pek çok alanda 25 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Projeler hakkında bilgi veren Tombaş, 800 milyon lira yatırım bütçesiyle Mehmet Akif Spor Kompleksi'ni inşa ettiklerini, öğrencilerin okula daha kolay erişimi için ücretsiz ring seferleri başlattıklarını, ilçede ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere 10 bin lira başarı ödülü verdiklerini anlattı.

Bilim, spor, eğitim ve sosyal yaşam projelerini önemsediklerini kaydeden Tombaş, "TEKNOFEST kuşağı Sultanbeyli'de yetişecek. Robotik kodlamadan tasarım atölyesine, uzay ve havacılık atölyesinden yazılıma kadar T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle Bilim Sultanbeyli Merkezi'ni açtık. Sultanbeyli FİT markasıyla her mahalleye fitness salonu projemizin ilkini Fatih Mahallesi'nde açtık. 6 dilde eğitim veren Sultanbeyli Dil Akademisi'ni kurduk. Aydos Korusu ve Fetih Korusu'nu hizmete açtık." ifadelerini kullandı.

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