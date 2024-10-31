Dolar
34.26
Euro
37.30
Altın
2,782.36
ETH/USDT
2,648.60
BTC/USDT
72,473.00
BIST 100
9,013.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"nde konuşuyor.
logo
Gündem

STAR Rafineri'nin üretim kapasitesi yüzde 2,5 artırıldı

STAR Rafineri'de bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla rafinerinin üretim kapasitesinde yüzde 2,5'lik artış sağlandığı bildirildi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
STAR Rafineri'nin üretim kapasitesi yüzde 2,5 artırıldı

Ankara

Petkim Petrokimya Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, STAR Rafineri'de planlı bakım çalışmasının tamamlandığı duyuruldu.

Şirketin yüzde 12 oranında dolaylı ortağı olduğu STAR Rafineri AŞ'ye ait STAR Rafineri'de yapılan büyük planlı bakımın tamamlandığı ve bu kapsamdaki duruşların sona erdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bakım esnasında, STAR Rafineri'nin üretim kapasitesinde yüzde 2,5'lik bir artışın sağlanmasına yönelik çalışmaların da başarıyla sonuçlandığı bildirilmiştir. STAR Rafineri'deki planlı bakım çalışması süresince Petkim kompleksimizde ham madde temini STAR Rafineri stoklarından ve diğer tedarikçilerden sağlanmış olup, tesisimizde üretim faaliyeti, mezkur planlı bakım çalışmasından etkilenmeden devam emiştir."

STAR Rafineri'de periyodik planlı bakım çalışması 5 Eylül'de başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı sonuçları açıklandı
Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 16,4 düştü
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

STAR Rafineri'nin üretim kapasitesi yüzde 2,5 artırıldı

STAR Rafineri'nin üretim kapasitesi yüzde 2,5 artırıldı

Enerjisa Üretim, YEKA-2 için 1 milyar doların üzerinde kredi alacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet