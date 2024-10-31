İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
İzmir ve Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.
Örgütün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yapan 8 şüpheli, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.