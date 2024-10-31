Dolar
34.26
Euro
37.30
Altın
2,782.36
ETH/USDT
2,648.60
BTC/USDT
72,473.00
BIST 100
9,013.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"nde konuşuyor.
logo
Gündem

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İzmir ve Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Güngör  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Örgütün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yapan 8 şüpheli, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı sonuçları açıklandı
Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 16,4 düştü
Bakan Göktaş, sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Bakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılacak

Ölen FETÖ elebaşı Gülen için gelen örgüt mensupları arasında yüz gizleme çabaları dikkati çekti

TMSF, FETÖ'ye ait şirketlerin satış ihalelerinden 18,6 milyar lira satış hasılatı elde etti

TMSF, FETÖ'ye ait şirketlerin satış ihalelerinden 18,6 milyar lira satış hasılatı elde etti
Ankara'da 12 FETÖ firarisi yakalandı

Ankara'da 12 FETÖ firarisi yakalandı
FETÖ'de elebaşı Gülen'in yerine geçme kavgası tırmanıyor

FETÖ'de elebaşı Gülen'in yerine geçme kavgası tırmanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet