Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
- Erdoğan, Faye onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/15.00/15.15/15.45/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Başkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerine iştirak edecek.
(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısına ve Esenyurt Belediyesi önündeki halk buluşmasına katılacak.
(İstanbul/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı'nın açılış programına katılacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi ile Balkan İş ve Yatırım Forumu'na iştirak edecek.
(İstanbul/09.30/Edirne/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valilik ziyaretinde bulunacak, Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.
(Edirne/09.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret edecek.
(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistikleri kapsamında Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ile Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi ve dış ticaret istatistikleri ile temmuz-eylül dönemi turizm verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıklayacak, İstanbul InterContinental Otel'de Türkiye Otelciler Birliğinin düzenlediği Geleneksel Öğle Yemeği'ne katılacak.
(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Yılı Hac Kurası çekilişine katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, 6 maçla tamamlanacak.
(Fotoğraflı)
2- THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın ALBA Berlin takımına konuk olacak.
(Berlin/22.00) (Fotoğraflı)
3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen Adasokağı-Görele Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.
(Adana/16.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
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