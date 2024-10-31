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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"nde konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

- Erdoğan, Faye onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.00/15.15/15.45/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Başkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerine iştirak edecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısına ve Esenyurt Belediyesi önündeki halk buluşmasına katılacak.

(İstanbul/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı'nın açılış programına katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi ile Balkan İş ve Yatırım Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/Edirne/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valilik ziyaretinde bulunacak, Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.

(Edirne/09.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret edecek.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistikleri kapsamında Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ile Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi ve dış ticaret istatistikleri ile temmuz-eylül dönemi turizm verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıklayacak, İstanbul InterContinental Otel'de Türkiye Otelciler Birliğinin düzenlediği Geleneksel Öğle Yemeği'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Yılı Hac Kurası çekilişine katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, 6 maçla tamamlanacak.

(Fotoğraflı)

2- THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın ALBA Berlin takımına konuk olacak.

(Berlin/22.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen Adasokağı-Görele Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Adana/16.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)



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