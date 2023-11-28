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Sosyal medya fenomeni Öz çifti hakkında soruşturma

Güzellik merkezi bulunan sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz hakkında soruşturma başlatıldı.

Elif Somuncu  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Sosyal medya fenomeni Öz çifti hakkında soruşturma

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında yapılan ihbarlar üzerine çalışma yürütüldü.

Savcılık, Öz çifti hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

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