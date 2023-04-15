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SOLOTÜRK'ün ilk uçuşunun ardından 12 yıl geçti

İlk uçuşunu 15 Nisan 2011'de icra eden Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, gökyüzündeki 12'nci yılını geride bıraktı.

Utku Şimşek  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
SOLOTÜRK'ün ilk uçuşunun ardından 12 yıl geçti Fotoğraf: Utku Uçrak / AA

Ankara

SOLOTÜRK ekibi, Ankara Armada AVM'nin otopark alanında kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde düzenlenen imza ve tanışma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert, Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule, üzerinde kasklarının fotoğrafları bulunan posterleri imzalayarak ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 100'üncü kuruluş yılında faaliyetlerine başlayan SOLOTÜRK, ilk uçuşunu 15 Nisan 2011'de gerçekleştirmişti. İlk uçuşlarının üzerinden 12 yıl geçtiğini anımsatan SOLOTÜRK pilotu Binbaşı Emre Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Binbaşı Mert, ay yıldızlı bayrağı gökyüzü ile buluşturmaktan gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"SOLOTÜRK ekibi olarak, Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde olmaktan çok mutluyuz. Burada halkımızla iç içe ve iletişim içerisindeyiz. Bunun dışında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve bugün 15 Nisan, SOLOTÜRK'ün doğum günü. Bu vesileyle de bizden önce bu bayrağı buraya kadar getiren tüm pilotlara, bakım ekibine ve astsubay arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu bayrağı daha ileri getirebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

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