SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ Uluslararası 56. Kiraz Festivali kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Tekirdağ
Tekirdağ sahili üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü. Gösteriyi, aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da olduğu çok sayıda kişi izledi. İzleyiciler gösteri ekibini alkışladı.
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.
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