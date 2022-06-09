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SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ Uluslararası 56. Kiraz Festivali kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Mesut Karaduman   | 09.06.2022
SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ sahili üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü. Gösteriyi, aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da olduğu çok sayıda kişi izledi. İzleyiciler gösteri ekibini alkışladı.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.






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