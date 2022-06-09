Dolar
16.94
Euro
17.99
Altın
1,849.17
ETH/USDT
1,789.20
BTC/USDT
30,136.00
BIST 100
2,571.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak

Erzurum'da, kanallarındaki su kaçaklarını gidermek için yapılan onarım çalışmalarının ardından Demirdöven Barajı'nın kapakları, sulama sezonu için açıldı.

İsmail Hakkı Demir   | 09.06.2022
Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak

Erzurum

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Demirdöven Barajı'nın, çiftçinin yüzünü güldüreceğini söyledi.

Demirdöven Barajı'nın, Pasinler ve Köprüköy ilçesinde 100 bin dönüm tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Memiş, "Biz, ekmeğini helal yönden kazanan bütün kardeşlerimizin emrindeyiz. Pasinler Ovası'na çıkarma yapacağız dedik, çıkarmaya başladık. Hizmet çıkarması." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen de kapakları açılan barajın bölgeye ve tarıma olan katkısına değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ise işletmeye alınan Demirdöven Barajı'nın 58 metre yükseklikte kum çakıl dolgu tipinde inşa edildiğini aktardı.

Erzurum'un en büyük ovaları içerisinde yer alan Pasinler Ovası'nın 630 bin dönüm olduğunu ifade eden Yavuz, ülkenin de önemli ovaları arasında yer alan Pasinler'in yaklaşık 100 bin dönümlük kısmının Demirdöven Barajı ile sulu tarıma kavuştuğunu kaydetti.

Yapılan onarım çalışmalarıyla kanallardaki kaçakların önlendiğini ifade eden Yavuz, sulamanın, çiftçilere bereketli hasat getirmesini diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
Bartın'daki deniz kirliliğinin polen kaynaklı olduğu belirlendi

Benzer haberler

Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak

Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak

Erzurum’da mor renkli çiçekler doğayı süsledi

Kiraladığı çorak arazilerde 16 bin ceviz fidanı yeşertti

Erzurum'daki hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı

Erzurum'daki hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı
Devlet Su İşleri verimli toprakların bereketini artırmak için çalışıyor

Devlet Su İşleri verimli toprakların bereketini artırmak için çalışıyor
ATA Teknokent Doğu Anadolu'nun bilim ve teknoloji üssü olmayı hedefliyor

ATA Teknokent Doğu Anadolu'nun bilim ve teknoloji üssü olmayı hedefliyor