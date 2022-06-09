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Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde 2 otomobil ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ömer Ürer   | 09.06.2022
Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Turgay Özhan idaresindeki 50 AAF 232 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, D-100 karayolu Bolu Dağı geçişi Sarıçökek mevkisinde önünde seyreden Sadık Karadağ idaresinde ki 41 BN 836 plakalı kum yüklü tıra çarptı. Yunus Emre Tige idaresindeki 34 HN 829 plakalı otomobil ile Ayşe Türedi idaresinde ki 34 DM 898 plakalı otomobil ise tırlara çarparak durabildi.

Kazada tır sürücüsü Turgay Özhan bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye kaza kırım ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan ve yaralanan diğer araçlardaki Mehmet Özhan, Sadık Karadağ ve Yunus Emre Tige, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

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Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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