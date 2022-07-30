Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,721.60
BTC/USDT
24,499.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni
logo
Gündem

SOLOTÜRK Bayburt'ta prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tanıtım ve Havacılık etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Beşir Kelleci   | 30.07.2022
SOLOTÜRK Bayburt'ta prova uçuşu yaptı Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Kent merkezi üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

İzleyenler, alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, Tanıtım ve Havacılık etkinlikleri kapsamında 31 Temmuz Pazar günü saat 14.00'te Bayburt'ta kent üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Eyyam-ı bahur' sıcakları bunalttı
SOLOTÜRK Bayburt'ta prova uçuşu yaptı
Güngören failinin etkisiz hale getirilmesi mağdurları sevindirdi
Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava bunaltıyor

Benzer haberler

SOLOTÜRK Bayburt'ta prova uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Bayburt'ta prova uçuşu yaptı

MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı

SOLOTÜRK, Ordu'da gösteri uçuşu yaptı

Göçükler nedeniyle kapanan Aydıntepe Yer Altı Şehri yeniden ayağa kaldırılacak

Göçükler nedeniyle kapanan Aydıntepe Yer Altı Şehri yeniden ayağa kaldırılacak
SOLOTÜRK, Isparta'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Isparta'da gösteri uçuşu yaptı
"Örnek çiftçi" ata tohumunu gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor

"Örnek çiftçi" ata tohumunu gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet