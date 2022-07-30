SOLOTÜRK Bayburt'ta prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tanıtım ve Havacılık etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
Bayburt
Kent merkezi üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.
İzleyenler, alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.
SOLOTÜRK, Tanıtım ve Havacılık etkinlikleri kapsamında 31 Temmuz Pazar günü saat 14.00'te Bayburt'ta kent üzerinde gösteri uçuşu yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.