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SOLOTÜRK, 18 Mart etkinlikleri öncesinde İzmit'te keşif uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kocaeli'de düzenlenecek "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri öncesinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Tahir Turan Eroğlu  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
SOLOTÜRK, 18 Mart etkinlikleri öncesinde İzmit'te keşif uçuşu yaptı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

İzmit ilçesinde 18 Mart'ta yapılacak etkinlikler kapsamında görev alacak Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi, keşif uçuşu yaptı.

İlçe halkı, İzmit Körfezi üzerindeki uçuşu Sekapark alanından izledi.

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