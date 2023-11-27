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"Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar yapıldı

Filistin İnisiyatifi tarafından Gazze'de en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldıkları için günlerini oruçlu geçiren Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar yapıldı.

Kübra Deniz  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
"Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar yapıldı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Sultanahmet Meydanı'ndaki programda, katılımcılara iftariyelik dağıtıldı, akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açılarak Filistinliler için dualar edildi.

Yapımcı ve sunucu Bekir Develi, yaptığı konuşmada, "Dua, müminin en büyük silahıdır, en kuvvetli silahıdır.' buyuruluyor. Filistin İnisiyatifi olarak sadece eylem sloganı atarak var olalım istemedik. Biz dualarımızla da kardeşlerimize destek olmak istedik. Çünkü duanın bereketine inanıyoruz. Bugün, Sultanahmet'le beraber 16 il aynı iftar etkinliğini yapıyor. Pazartesiye denk getirdik. İnşallah buna devam da etme niyetindeyiz. İstiyoruz ki burada bütün İstanbul'da, oruç tutan ve tam iftar vaktinde duanın en makbul olduğu o dakikalarda Gazzeli, Filistinli kardeşlerimize dua edelim. Onların inşirah bulması için felaha kavuşması için dua etme niyetiyle böyle bir etkinlik düzenledik. Biz buna eylem demiyoruz. Çünkü pankart yok, slogan yok. Tamamıyla bir dua kardeşliği olsun istedik. O yüzden buradayız bugün.” ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümü öğrencilerinden Ayşenur Şirin, çizdiği resimle farkındalık oluşturmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sultanahmet Meydanı’ndaki Dikilitaş'ın etrafında iftar için toplanan insanları birlik beraberlik mesajı vermek için çizdim. Yani bir anı olarak kalması, bizim geriye dönüp hatırlamamız için bir çizim yapıyorum. Henüz tamamlamadım.”

Öte yandan "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" iftar programı, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Kayseri, Denizli, Bitlis, Çanakkale, Düzce, Ağrı, Gaziantep, Amasya, Mardin, Sakarya, Muş ve Gümüşhane olmak üzere 16 ilde bugün yapıldı.

Sakarya

İstanbul'da bulunan Filistin İnisiyatifince, Sakarya İHH Kadın Kolları ve Genç İHH'nın desteğiyle Kampüs Camisi'nde düzenlenen etkinlikte akşam namazını eda eden yaklaşık 250 kişi, daha sonra simit, peynir, salatalık, çay ve sudan oluşan iftariyeliklerle oruçlarını açtı.

İftarın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Filistinliler için hep birlikte dua edildi.

Sakarya İHH Kadın Kolları Başkanı Meryem Tan, AA muhabirine, Filistinlilerin daha önce de abluka altında yaşamaya devam ettiğini ama şu anda hukuksuzca işlenen bir katliama maruz kaldıklarını söyledi.

Kardeşlerinin savaş mağduriyeti yaşadığına dikkati çeken Tan, "Bu anlamda bizler de madden ve manen neler yapabilirizin derdine düştük. Zaman zaman eylemler yapıyoruz. Bugünkü eylemimiz de yine İstanbul'da Filistin İnisiyatifinin başlatmış olduğu organizasyonun Sakarya'daki devamlılığıdır. Bu noktada katılım sağlayan sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize, İHH olarak eyleme katılan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Tan, insanların bu tür etkinlikler sayesinde saldırılara tepkisini verebildiğini ifade ederek, "O yüzden bu organizasyonlarımızın çok önemli olduğunu, eylemlerimizin bu kadarla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki hukuki süreçlere dikkat ederek eylemlerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu

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