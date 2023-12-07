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Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı

Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı tamamlanan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli trafiğe açıldı.

Serhat Zafer  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı

Sivas

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran Geçidi'nde kış ayları yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldıracak tünelin, araç trafiğine açıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Sürücüler için büyük kolaylık sağlayacak Yağdonduran Tüneli şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Hizmete giren tünel sayesinde güzergah 1500 metre kısalacak.

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