Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu

Sivas
Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.
Sıcaklığın sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.