Dolar
10.68
Euro
12.12
Altın
1,805.01
ETH/USDT
3,930.00
BTC/USDT
48,318.00
BIST 100
1,778.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Gündem

Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu

Halife Yalçınkaya   | 23.12.2021
Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu

Sivas

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Sıcaklığın sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Güney Kore'de Kovid-19 kaynaklı en fazla ölüm son 24 saatte kaydedildi
Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
Araştırma: Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

Benzer haberler

Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu

Sivas'ta soğuk hava göl yüzeyini dondurdu

Sivas sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Doğu'da gece termometreler sıfırın altını gösterdi

Kar yağışı nedeniyle 16 ilde 2620 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışı nedeniyle 16 ilde 2620 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava yüzünden dereler ve nehirler buz tuttu

Doğu Anadolu'da soğuk hava yüzünden dereler ve nehirler buz tuttu
İçişleri Bakanlığından, kalacak yeri olmayan vatandaşlar ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge

İçişleri Bakanlığından, kalacak yeri olmayan vatandaşlar ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge