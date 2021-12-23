Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca için başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
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Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekâr Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 23, 2021