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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca için başsağlığı diledi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 23.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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