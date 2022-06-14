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Sivas'ta sağanak, yolda heyelana neden oldu

Sivas'ta sağanağın ardından Paşabahçe Mesire Alanı yolunda heyelan meydana geldi.

Halife Yalçınkaya, Serhat Zafer   | 14.06.2022
Sivas'ta sağanak, yolda heyelana neden oldu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Araçların mahsur kaldığı bölgeye, belediye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Trafiğe kapatılan yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

"100'den fazla su baskını ihbarı aldık"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle farklı durumlar yaşadıklarını söyledi.

Kentte yoğun yağış olduğunu belirten Bilgin, "Meteorolojiden aldığımız verilere göre metrekareye 30 kilogram yağış düşmüş. Bu da doğal olarak belli bölgelerde sıkıntılar oluşturdu. Paşabahçe Mesire Alanı yolunda dağdan gelen sel nedeniyle yol kapandı." dedi.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun cana gelen bir durum yok, birkaç araç hasar görmüş. Ekiplerimizle sahadayız, şehir içerisinde belirli bölgelerde su baskınları var. Özellikle bodrum katlarında baskınlar olmuş. Tüm ekiplerimizle araç, gereç ve personel olarak milletimizin emrindeyiz. Arzu etmediğimiz hususlar ama önemli olan cana zarar gelmemesi. Biz tedbir almakla mükellefiz, olay olduktan sonra şu anda ekiplerle sahada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hemşehrilerimizden bu konuda anlayış ve sabır bekliyoruz."

Belli bölgelerde yoğunlaşma olduğunu, ekiplerin özellikle su basan bodrum katlarında çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Bilgin, "Sağanağın ardından 100'den fazla su baskını ihbarı aldık. Hatlarda bir sorun yok ama kısa zamanda metrekareye düşen yoğun yağış sebebiyle şişme olmuş, bundan kaynaklanan sorunlar var. Gün içerisinde baskınlar olsun su dolan yerler olsun temizlemiş olacağız." diye konuştu.

Bilgin, sağanağın ardından Ulu Cami çevresinde iş yerleri zarar gören esnafa da ziyarette bulunarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Öte yandan, AFAD ekipleri, bodrum katlarda su tahliye çalışması yaptı.

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