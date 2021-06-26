Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, ekili alanlara zarar verdi.

Ayhan İşcen   | 26.06.2021
Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Sivas

Güllübucak ve Akdere köylerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Sel nedeniyle 50 dönüme yakın mısır tarlası ve bazı ekili alanlar zarar gördü.

Yollarda tahribata yol açan selde, köylülere ait bazı inşaat malzemeleri suya kapıldı, bir çiftlikteki çok sayıda balık telef oldu.

İlçe Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 342 kişi hayatını kaybetti
İran, Rusya'nın Sputnik V aşısını ülke içinde üretmeye başladı
Dünya genelinde 2 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı
Avustralya’da bir eyalette Delta varyantı nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Benzer haberler

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Bartın'da sağanak nedeniyle evlerin bodrum katlarını su bastı

Tekirdağ'da sele kapılan iki çocuk öldü

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak bekleniyor

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak bekleniyor
Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu

Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor