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Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 26.06.2021
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak

Istanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

“Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır”

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