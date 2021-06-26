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Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni Kaş’ta geniş bir alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Talip Demirci   | 26.06.2021
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

Antalya

Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden takviye ekipler de bölgeye gönderilmeye başlandı.

Havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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