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Türkiye'den Miami'de 12 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Muhammet Tarhan   | 26.06.2021
Türkiye'den Miami'de 12 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Florida eyaletinde, 24 Haziran'da 12 katlı bir binanın çökmesi nedeniyle ölü ve yaralılar olduğunun, çok sayıda insanın enkaz altında kaldığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "ABD halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti. Enkaz altında olduğu düşünülen 159 kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

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