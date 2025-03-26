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Sivas'ta midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Sivas'ta midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

H.K. yönetimindeki 58 LB 949 plakalı midibüs, Yağdonduran Tüneli'nde F.O'nun kullandığı 06 CDD 675 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan tünelin Kangal istikameti araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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