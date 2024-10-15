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Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Serhat Zafer  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara/Sivas

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de merkez üssü Gürün olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şimşek, paylaşımında, "Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.


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