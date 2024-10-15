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Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen manyetometre cihazı Musluklar köyüne kuruldu.

Zafer Göder  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu

Bolu

Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile AFAD Başkanlığı arasında yürütülen "Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması" projesi kapsamında iyonosferin hem karadan jeodezik yöntemler (GNSS) hem de 2018 yılında fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu (CSES) ile uzaydan izlenmesi ve elde edilen verilerin depremlerle ilişkisinin incelenmesi öngörülüyor.

Proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen manyetometre cihazı Musluklar köyüne kuruldu.

İstasyon, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ve AFAD İl Müdürü Ümit Doğan tarafından yerinde incelendi.

Yetkililer, sistemin kurulumunu yapan Çin Halk Cumhuriyeti ekibinden istasyonla ilgili detaylı bilgi aldı.

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