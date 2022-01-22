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Sivas-Kayseri kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Göksel Cüneyt İğde   | 22.01.2022
Sivas-Kayseri kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sivas


Sivas'ı Kayseri'ye bağlayan kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle söz konusu kara yolunun Düzova köyü mevkisinde ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı.

Kovalı ile Şarkışla'daki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri ise bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.

Öte yandan, Karayolları ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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