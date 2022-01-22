Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yerin 11,49 kilometre derinliğinde olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
"Olumsuzluk bulunmamaktadır"
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 22.31’de Dursunbey ilçemizde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve jandarma ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da kendilerine şu an için gelen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.
Bahçavan, depremin merkez üssü Ayvacık'a ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.
Gökçedağ Mahallesi'ndeki bir kaç kişiyle görüştüklerini, depremin güçlü hissedildiğini ifade eden Bahçavan, "Bir kaç kişiyle görüştük, biz de bölgeye gideceğiz." dedi.
AFAD: Olumsuz bir ihbar alınmadı
AFAD'dan yapılan açıklamada, Balıkesir çevre illerde saha tarama çalışmalarının devam ettiği, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşerilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı açıklamada, depremin ardından 112 Acil Ekiplerinin bölgeyi taramak üzere görevlendirildiğini bildirerek, "İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil." bilgisini paylaştı.
Koca, vatandaşlara geçmiş olsun diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.