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İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir köpük fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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Başkentte kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam da etkili olmaya devam ediyor.

Ömer Olcay   | 22.01.2022
Başkentte kar yağışı etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Ankara

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içinde kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürdü. Kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde de etkili olmaya başladı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Anıtkabir, Ulus ve Güvenpark başta olmak üzere kentin birçok yeri beyaza büründü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama-kar küreme çalışması yaparken, trafik polisleri ana arterlerde sorun yaşanmaması için önlem alıyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı sürücüleri zor anlar yaşadı.

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