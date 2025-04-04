Şişli'deki kent lokantaları 7 Nisan'da yeniden hizmete başlayacak
Şişli Belediyesi, ilçedeki kent lokantalarının 7 Nisan Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
İstanbul
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent lokantalarının, kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçesiyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.
İlçedeki 2 kent lokantası ile 1 gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli malzeme ve personel planlamasının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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