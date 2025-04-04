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Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Abdullah Özkul, Dilhan Türker Yıldız  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Kentte akşam üzeri şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Çankaya'nın yüksek kesimlerinde ise dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sürücülerin doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttükleri görüldü.

ASKİ ekipleri, su birikintisinin olduğu yerlerde mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.

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