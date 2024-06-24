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Şırnak'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Abidin Yel  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Şırnak'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Şırnak

Mahsun B’nin kullandığı 73 AAR 783 plakalı hafif ticari araç, Silopi kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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