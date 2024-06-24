Şırnak'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Şırnak
Mahsun B’nin kullandığı 73 AAR 783 plakalı hafif ticari araç, Silopi kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.