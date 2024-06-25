Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.
Manisa Valisi Ünlü: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi
Manisa Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.