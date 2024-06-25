Dolar
32.94
Euro
35.39
Altın
2,329.23
ETH/USDT
3,350.10
BTC/USDT
60,349.00
BIST 100
10,767.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Oğuzhan Sarı  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.

Manisa Valisi Ünlü: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

Manisa Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Şırnak'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı
Konya Otogarı, bayram tatili boyunca 550 bin yolcuyu ağırladı
Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile görüştü
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Manisalı besicilerin imece usulü "koyun kırkma" mesaisi sürüyor

Hatay Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak

Hatay Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak
Depremlerde hasar almayan Titus Tüneli, Hatay'ın turizmine katkı sağlıyor

Depremlerde hasar almayan Titus Tüneli, Hatay'ın turizmine katkı sağlıyor
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet