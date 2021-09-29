Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.