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Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 1 PKK'lı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 29.09.2021
Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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