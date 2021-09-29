Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 1 PKK'lı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ILiT1lRXfs