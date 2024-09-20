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Sinop'ta sağanak etkili oldu, denizde hortum oluştu

Sinop'ta etkili olan sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu, denizde ise hortum oluştu.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Sinop'ta sağanak etkili oldu, denizde hortum oluştu

Sinop

Kentte sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşması, trafikte aksamaya yol açtı.

Belediye ekipleri, su birikintilerinin meydana geldiği cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Sağanak sebebiyle denizde hortum oluştuğu da görüldü.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.


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