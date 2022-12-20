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Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın

Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Fatih Mehmet Kürkçü, Gökhan Gücüklüoğlu   | 20.12.2022
Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın

Sinop

Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi.

Gemi mürettebatından 16 kişi balıkçı teknelerinin de yardımıyla Sinop Limanı'na getirildi. Yaralanan ve dumandan etkilenen 3'ü ağır 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Gemi kaptanının ise kayıp olduğu öğrenildi.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, Sinop'un 7 mil açıklarında "Meta" isimli Malta bandıralı gemide büyük bir yangın çıktığını söyledi.

Gemide 17 personel olduğunu dile getiren Karaömeroğlu, "16'sını kurtardık. Gemiden en son kurtardığımız 3 kişi de bir balıkçı teknesi ile iskelemize varmak üzere. Sağlık tedbirlerimizi aldık. Gemide kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Kurtarma çalışmalarına destek veren balıkçılardan Ömer Canik ise yangının büyük ihtimalle geminin arka kısmından çıktığını belirterek, "Personelden birinin bacağının dizinden aşağısı kopmuştu. Çok zor durumdalardı. Arkadaşımız tehlikeleri göze alarak gemiye atladı. Ayağı kopan arkadaşa yardımcı olduk. Vinçle aldık. Merdivenden inecek durumu yoktu." diye konuştu.

Kaptanın kaybolduğunu öğrendiklerini aktaran Canik, "Denize atlamış olduğu söyleniyor. Gemi içten içe yanmaya devam ediyordu. Ara ara yangın fazlalaşıyordu. Rüzgar nedeniyle sağa sola gidiyor. Mürettebat gemide kalsaydı dumandan zehirleneceklerdi." ifadesini kullandı.

Öte yandan gemi personelinin bir kısmının kimlikleri belirlendi. Kurtarma çalışmalarından sonra Sinop'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 

Çoğu Mısır uyruklu personelden 13'ünün isimleri şu şekilde:

Hüsam Sabit (Kaptan), Rida Ferhat (33), Muhammed Osman (39), Ante Hamidi (36), Vahid Muhammed (36), İmad Harraz (45), Ussame Elbi (41), Eşref Muhammed (44), Halit Imamı (33), Hamid Hassan (50), İlam Abdal ile Ukrayna uyruklu Alexander Krostov (35) ve Gürcistan uyruklu Davud Bratasvili (38).

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